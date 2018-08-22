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Sorgun'da bayramlaşma

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. 

Sorgun'da bayramlaşma

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. 

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:40
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Sorgun'da bayramlaşma

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz’ün makam odasında düzenlenen bayramlaşma törenine eski AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Murat Gürbüz, bayramların insanları kaynaştıran, kardeşlikleri ve dostlukları pekiştiren, milli duyguları perçinleyen önemli günler olduğunu söyledi. 

Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bayramlar kırgınlık ve dargınlıkların ortadan kalktığı, sevinçlerin, dertlerin paylaşıldığı, birbirimizi daha anlamaya çalıştığımız ve gönülden kucakladığımız önemli bir gündür. Bu nedenle de dargın bile olsak yakınlarımızı, komşularımızı ziyaret edip gönüllerini almamız gerekir. Bu mübarek bayram vesileyle tüm dünyadaki, bölgemizdeki acıların dinmesini, sıkıntı içerisinde olan evsiz ve yurtsuz kalmış tüm insanların dertlerinden kurtulmalarını ve huzura ermelerini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin bayramını kutluyorum."

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