Sorgun Belediyesi’nden spora destek

Başkan Gürbüz, yaptığı açıklamada, Sorgun’da sporu geliştirmeyi ve gençlerin spora olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Sorgun’da spora ilgi duyan ve bu yönde yeteneği olan birçok gencin bulunduğunu ifade eden Gürbüz, "Biz belediye olarak bu gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ancak daha büyük başarılara imza atabilmemiz için de daha iyi bütçelere sahip olmalıyız. Bu amaçla Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir ziyarette bulunduk. Yaptığımız görüşmede hem maddi destek hem de bu yıl 1’inci Ligde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımının konaklayacağı sosyal tesislerin tamirat tadilatına da katkı sağlayacakları sözünü aldık" dedi.

Gürbüz, bir kaç gün içinde 8-15 yaş çocuklara yönelik futbol okulunu, Sorgun Belediyespor hocalarının da katkılarıyla açacaklarını sözlerine ekledi.

