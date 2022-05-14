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Sorgun Belediyesi'nden Kitap Fuarı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 1'inci Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverler açtı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:30
Sorgun Belediyesi'nden Kitap Fuarı

Şakir Efendi Kent Meydanı'ndaki açılış töreninde konuşan Vali Ziya Polat, Yozgat'ta kitap okumayı yaygınlaştırmak ve sevdirmek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Sorgun'da açılışını yaptıkları fuarın da bu etkinliklerin en büyük halkalarından biri olduğunu ifade eden Polat, 10 gün boyunca açık kalacak fuara vatandaşları davet etti. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de, belediye olarak kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini, bu yıl ilkini düzenledikleri kitap fuarının, "suya atılan taşın ilk dalgası" olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi. Binlerce kitap ve onlarca yazarı okuyucularıyla buluşturacak fuar, 22 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak. •aa•

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