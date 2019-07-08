SORGED’TEN GENÇLERE KURS

Kursların, başlangıç ve orta seviye olmak üzere iki ayrı grup halinde verildiği bildirildi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, İngilizce Kursu, özellikle İngilizce bilen, ancak bu teorik bilgiyi günlük hayatın herhangi bir alanında pratik olarak uygulayamayan, yani konuşamayan kişilere yönelik programlanan, hem eğlenceli hem hoş vakit geçirerek, aynı zamanda sosyalleşerek konuşma konusunda adım adım ilerlenebilen bir kurs olduğunu söyledi. Uğuz, ‘’İngilizce Kursu ile gençler, hem İngilizce öğretmeni hem de sınıf arkadaşları ile pratik yaparak konuşabilme yeteneklerini artırıyorlar. Kalıplar ve formüllere boğularak İngilizceyi öğrenmek yerine, konuşarak organik bir şekilde İngilizce öğrenmeyi tercih ediyoruz ve gençlerin kendini rahat ettiği bir ortamda İngilizce öğretmeni eşliğinde küçük bir grupta İngilizce pratiği yapıyorlar. Bu kurs sayesinde gençler arkadaşları ile İngilizce konuşarak sosyalleşiyor, İngilizceyi doğal bir şekilde geliştirebiliyor ve hayatın stresinden biraz da olsa kurtulabiliyorlar. İngilizce Kursları, her hafta farklı konuşma aktiviteleri ile internaktif yöntemlerle ve öğrenci merkezli öğrenme yönetimi kullanılmaktadır. Konuşma aktiviteleri, okuma, yazma ve dinleme gibi dil becerileri ile de desteklenmektedir. Gençlere verdiği desteklerinden dolayı Sorgun Halk Eğitimi Merkezine ve Musa Öcal müdürümüze teşekkür ediyoruz’’ dedi.