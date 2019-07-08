Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98639
ALTIN
258.833
DOLAR
5.7270
STERLİN
7.1610
EURO
6.4250

SORGED’TEN GENÇLERE KURS

SORGUN Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, SORGED gönüllülerine yönelik açılan İngilizce Kursları devam ediyor.

SORGED’TEN GENÇLERE KURS

SORGUN Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, SORGED gönüllülerine yönelik açılan İngilizce Kursları devam ediyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
201 Okunma
SORGED’TEN GENÇLERE KURS

Kursların, başlangıç ve orta seviye olmak üzere iki ayrı grup halinde verildiği bildirildi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, İngilizce Kursu, özellikle İngilizce bilen, ancak bu teorik bilgiyi günlük hayatın herhangi bir alanında pratik olarak uygulayamayan, yani konuşamayan kişilere yönelik programlanan, hem eğlenceli hem hoş vakit geçirerek, aynı zamanda sosyalleşerek konuşma konusunda adım adım ilerlenebilen bir kurs olduğunu söyledi. Uğuz, ‘’İngilizce Kursu ile gençler, hem İngilizce öğretmeni hem de sınıf arkadaşları ile pratik yaparak konuşabilme yeteneklerini artırıyorlar. Kalıplar ve formüllere boğularak İngilizceyi öğrenmek yerine, konuşarak organik bir şekilde İngilizce öğrenmeyi tercih ediyoruz ve gençlerin kendini rahat ettiği bir ortamda İngilizce öğretmeni eşliğinde küçük bir grupta İngilizce pratiği yapıyorlar. Bu kurs sayesinde gençler arkadaşları ile İngilizce konuşarak sosyalleşiyor, İngilizceyi doğal bir şekilde geliştirebiliyor ve hayatın stresinden biraz da olsa kurtulabiliyorlar. İngilizce Kursları, her hafta farklı konuşma aktiviteleri ile internaktif yöntemlerle ve öğrenci merkezli öğrenme yönetimi kullanılmaktadır. Konuşma aktiviteleri, okuma, yazma ve dinleme gibi dil becerileri ile de desteklenmektedir. Gençlere verdiği desteklerinden dolayı Sorgun Halk Eğitimi Merkezine ve Musa Öcal müdürümüze teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TARiHE YAKIN TAKiP
TARiHE YAKIN TAKiP
Projeler incelendi
Projeler incelendi
Yozgat’a destek talebi
Yozgat’a destek talebi
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
Temizlik kampanyası
Temizlik kampanyası
Şehit Emanetleri sergisi
Şehit Emanetleri sergisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim