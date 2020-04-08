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SORGED’ten eğitime devam

SORGUN Gençlik Derneği, korona virüs ile mücadelede kapsamında yerinde eğitim çalışmalarının durdurulmasının ardından internet üzerinden eğitim çalışmasını devreye soktu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 03:32
SORGED’ten eğitime devam

Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında ertelendiğini hatırlattı. Uğuz, ‘’Bu kapsamda bizlerde Sorgun Gençlik Derneği olarak gençlere uzaktan eğitimler vermeye karar verdik. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başıdır. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Bu replik Hababam Sınıfı serilerinden biri olan Hababam Sınıfı Tatilde isimli filmin meşhur sahnelerinden biri olup, öğrenmenin ve bilginin önemini mekan sınırlaması olmadan çok güzel ifade etmektedir. Bilgi Teknolojisi çağı olan 21. yüzyılda gerek iş hayatı, gerekse özel hayatımızda sürekli bir yenilenme ve öğrenme ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktayız. Korona virüs ile mücadelemizde gençlerimizin evde kalması ve eğitimlerimizle zamanlarını değerlendirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için 5 farklı alanda eğitimler düzenlemekteyiz. Düzenlediğimiz İngilizce, Adobe Premiere, Web Tasarımı, Diksiyon ve Excel Eğitimlerimize toplamda yaklaşık 200’e genç katılım sağlıyor. Eğitimlerimizin tamamı uygulamalı ve canlı verilmektedir. Gençler eğitmenler eşliğinde eğitimlere uygulamalı katılmakta ve sorularını rahatlıkla sormaktadırlar’’ dedi. Uğuz, eğitimlerin tamamının ücretsiz, gönüllü eğitmenler tarafından verildiğini, korona virüs ile mücadele sürecinde gençlerin evde kalmaları ve kendilerini geliştirmeleri için uzaktan eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
SORGED’ten Eğitime Devam
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