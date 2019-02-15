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Sorged’in siyasi konukları

SORGUN İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği gönüllüleri, Büyük Birlik Partisi Sorgun Belediye Başkan Adayı Üzeyir Arslan ve İYİ Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Nizamettin Bulut’u ağırladı.

Sorged’in siyasi konukları

SORGUN İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği gönüllüleri, Büyük Birlik Partisi Sorgun Belediye Başkan Adayı Üzeyir Arslan ve İYİ Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Nizamettin Bulut’u ağırladı.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Sorged’in siyasi konukları

Her iki aday da gençlerle sohbet edip, göreve gelmeleri halinde uygulamaya koyacakları projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.  Gençler de, Sorgun'un sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirdi, ‘Gençler Katılıyor, Sorgun Gelişiyor’ çalıştayından elde edilen verilerle hazırladıkları kitapçığı sundu. İYİ Parti Adayı Bulut, ‘’Bugün Gençlik derneğimizi ziyarette bulunduk. Bizi güler yüzle karşılayan sayın dernek başkanı ve gönüllülerine gençlerimize teşekkür ederiz. Projelerimizden bahsettik, bir kısmını anlattık Sorgun’u nasıl daha İYİ bir Sorgun yapabiliriz üzerine fikir alışverişinde bulunduk’’ dedi.
BBP Adayı Arslan da, ‘’Üniversitede eğitim gören gençlerimizle hasbihal ettik. Düşüncelerini ve taleplerini dinledik. Samimiyetleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte Başaracağız’’ diye konuştu.  
 

Son Güncelleme: 14.02.2019 17:20
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