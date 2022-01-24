Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

SORGED’DEN KONUŞMA EĞiTiMi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, PRODES programı kapsamında yürütülen ‘İŞ’te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi’ düzenlendi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 21:10
SORGED’DEN KONUŞMA EĞiTiMi

SORGED Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Eğitim ile katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmaları sağlandı. Eğitim ile gençlere, etkili sunum yapma ve topluluk önünde kendini rahat ve etkili bir şekilde ifade edebilme gibi yetkinlikler kazandırılmıştır. Verilmiş olunan eğitimde gençlerimizin öz güvenli bir şekilde topluluk önünde konuşma eğitimleri verildi. Yapılmış eğitimde hem eğlendik hem de öğrendik. Dolu dolu geçen bir hafta sonu oldu. Katılım sağlayan destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Son Güncelleme: 24.01.2022 21:14
Anahtar Kelimeler:
EğitimiKonuşmaönündeToplulukVeSunumEtkiliYaratSenFarkıİşteHaberSalıOcakIlerigazetesiYozgatGençlerEğitimGençGelişimGençDeğişimGençlikProjeleriSORGEDSorgunSORGED’DEN KONUŞMA EĞiTiMi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAR YÜZ GÜLDÜRDÜ
KAR YÜZ GÜLDÜRDÜ
247 köy yolu kapandı
247 köy yolu kapandı
Zor anlar yaşattı
Zor anlar yaşattı
İlk duruşması yapıldı
İlk duruşması yapıldı
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
“Sokaklarımızın güvencesi”
“Sokaklarımızın güvencesi”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim