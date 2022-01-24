SORGED’DEN KONUŞMA EĞiTiMi

SORGED Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Eğitim ile katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmaları sağlandı. Eğitim ile gençlere, etkili sunum yapma ve topluluk önünde kendini rahat ve etkili bir şekilde ifade edebilme gibi yetkinlikler kazandırılmıştır. Verilmiş olunan eğitimde gençlerimizin öz güvenli bir şekilde topluluk önünde konuşma eğitimleri verildi. Yapılmış eğitimde hem eğlendik hem de öğrendik. Dolu dolu geçen bir hafta sonu oldu. Katılım sağlayan destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.