SORGED’den gençlere kurs

Gençlerin yaz dönemini boş geçirmemeleri için SORGED ve Sorgun Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde İngilizce Konuşma Kulübü ve Web Tasarımı kursu açıldı. Kurulduğu tarihten bugüne gençlere ücretsiz eğitim veren ve bu faaliyetlerle Yozgat gençliğine yeni vizyon kazandırmaya çalışan SORGED, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Dernek Başkanı Halil Uğuz “Eğitimlerimiz, gençlerin hem kişisel gelişimlerine hem de profesyonel yaşamlarındaki liderlik, motivasyon, duyarlılık, değişime açıklık, ekip çalışması, yaratıcılık, organizasyon ve iletişim becerisi, sorumluluk alma gibi yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır” dedi.

Eğitimlerin gençlerin ihtiyaçlarına göre belirlendiğini belirten Uğuz ”Gençler bizlere hangi alanda eğitim almak istediklerini iletiyor bizde gençlerin ihtiyaçlarına göre bu eğitimleri düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

İngilizce Konuşma Kulübü’nde alışılmış klasik eğitim yöntemlerinin dışında, yaygın eğitim yöntemleri uygulandığını ifade eden Halil Uğuz, “Gençler İngilizceyi eğlenerek öğreniyorlar. Konuşma kulübünde klasik eğitim yöntemlerinin dışına çıkılıyor, gençleri öğrenme süreçlerine dâhil ederek yaygın eğitim metotları ile hem eğlenmeleri hem de kalıcı olarak pratik İngilizce konuşabilmeleri sağlanıyor” ifadelerini kullandı. Web Tasarım kursu hakkında da konuşan Halil Uğuz, teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız fayda bulunduğuna dikkat çekti, Halil Uğuz, bu noktada açılan Web Tasarım kursunu önemsediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: “Web Tasarımı Kursu ile Gençleri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmayı, teknolojiyi faydalı kullanmalarını sağlamayı, meslek edinmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Web tasarımı kursuna toplamda 40 gencimiz katılmaktadır. Kursumuz hafta içi her gün 2 grup halinde 09:00-13:00 saatleri arasında verilmektedir. Eğitimlerimizin tamamı Dernek binamızda verilmektedir. Gençlere verdikleri katkılardan dolayı ve Derneğimizle yaptıkları işbirliği için Sorgun Halk Eğitimi Merkezine teşekkür ediyoruz.”

