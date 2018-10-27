SORGED ZiYARETLERi

Sorgun Gençlik Derneği üyelerini makamında kabul eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, derneğin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini, bu tür çalışmaların gençlerin önünü açmada önemli olduğuna dikkat çekti. Dernek üyeleri, daha sonra Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti. Merkezde bulunan Sosyal Kütüphanede, 2018-2019 yılı içerisinde gençlik alanında yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Sorgun Gençlik Derneği gönüllüleri, Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İzzet Ünlü’yü de ziyaret edip, bilgilendirmede bulundu.