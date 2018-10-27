Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90542
ALTIN
221.831
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1748
EURO
6.3486

SORGED ZiYARETLERi

SORGUN İlçesinde ulusal ve uluslararası etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Sorgun Gençlik Derneği üyeleri, Yozgat’ta çeşitli ziyaretlerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SORGED ZiYARETLERi

SORGUN İlçesinde ulusal ve uluslararası etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Sorgun Gençlik Derneği üyeleri, Yozgat’ta çeşitli ziyaretlerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
10 Okunma
SORGED ZiYARETLERi

Sorgun Gençlik Derneği üyelerini makamında kabul eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, derneğin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini, bu tür çalışmaların gençlerin önünü açmada önemli olduğuna dikkat çekti. Dernek üyeleri, daha sonra Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti. Merkezde bulunan Sosyal Kütüphanede, 2018-2019 yılı içerisinde gençlik alanında yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Sorgun Gençlik Derneği gönüllüleri, Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İzzet Ünlü’yü de ziyaret edip, bilgilendirmede bulundu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
CUMHURiYET PROVASI
CUMHURiYET PROVASI
Şehitliğe çevre düzenlemesi
Şehitliğe çevre düzenlemesi
Sanayiye üniversite desteği
Sanayiye üniversite desteği
Denetimlere devam
Denetimlere devam
İnanınsak kazanırız!
İnanınsak kazanırız!
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim