SORGED DURMUYOR

Dernek Başkanı Halil Uğuz, 15 Eylül’de lisans, lisans üstü ve doktora öğrencilerinin sınavlara hazırlanma sürecine destek olmak amacı ile Yabancı Dil Sınavı hazırlık kursu açtıklarını, 15 gencin katılım gösterdiğini söyledi. Uğuz, ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ sloganı ile her Çarşamba günleri dernek binasında kitap okuma etkinliği yaptıklarını, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sorgun Gençlik Derneği üyesi gençlere İş Kulübü Eğitimi verildiğini anlattı. Uğuz, ‘’Global bakış açısına sahip ve dünya değişimlerine kolayca adapte olabilen çalışanlara daha çok ihtiyaç duyuluyor. Ne kadar erken uluslararası ortamlarda, farklı kültürlerle tanışmaya başlarlarsa, bu bakış açısı o gencin zihninde ve karakterinde o kadar erken yerleşiyor. Uluslararası değişim programları gençlerin global bakış açısını geliştirmede kilit rol oynuyor. Avrupa Birliği projeleri sayesinde gençler değişik bir toplumu tanıma fırsatı buluyor. Farklı kültürlerle tanışıp iç içe yaşıyorlar. Bu programlara katılmasını hayata bakışını farklılaştırdığı ve zenginleştirdiği için önemsiyoruz. Bu kapsamda 18 gence yaygın eğitim yöntemlerini kullanarak ücretsiz yurt dışına nasıl çıkabileceklerini, nasıl staj ve gençlik değişimi projelerine katılabileceklerini anlattık’’ dedi.

Başkan Uğuz, ‘Sahipsiz oyuncak, oyuncaksız çocuk kalmasın!’ diye çıktıkları güzel bir yolun sonuna vardıklarını, SORGED gönüllüleri olarak iki hafta boyunca topladıkları tüm oyuncakları Araplı Kasabası Hacı İbrahim Şimşek Anasınıfı öğrencilerine teslim ettiklerini kaydetti. Uğuz, ‘’AB'nin Muş'ta Düzenlediği ‘Kültür için Gençlik Forumu’na Türkiye'nin dörtbir yanından gelen yüzlerce gencin, ünlü yönetmen ve oyuncuların katıldığını. Bu etkinlikte SORGED temsilcilerinin de bulunduğunu bildirdi. Uğuz, ‘’Sivil Toplum Kuruluşların dijital ihtiyaçlarına göre organize edilen eğitimler aracılığıyla STÖ’lerin dijital kapasitelerini güçlendirmek ve dijital yeterliliklerini artırmak hedeflenen eğitim 15-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. Eğitime SORGED’i temsilen üyemiz Muhammed Emin Şahin katılım sağlayacaktır. Günümüzde iyi bir üniversiteden başarıyla mezun olmak ya da bir yabancı dili çok iyi konuşmak iş bulmada yeterli olmuyor. İşverenler gençlerde artık farklı özellikler arıyor. SORGED verdiği eğitimler, kurslar ve yurt dışı projeleri ile gençleri iş hayatına hazırlıyor. SORGED Gençlerin istihdam edilmelerine kolaylık sağlıyor. İş müracaatlarında artık öğrencilik döneminde neler yaptığına bakılıyor. Başta, yurtdışı programlar olmak üzere hangi sosyal, kültürel, eğitim programlarına katıldığına bakılıyor’’ diye konuştu.

