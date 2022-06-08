SORGED bilgilendirdi

Türkiye Çevre Haftası sebebiyle daha yaşanabilir bir çevre yaşamına dikkat çekmek için vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade eden SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Çevre konusunun sadece ülkemizin değil yaşadığımız dünyanın geleceğini ilgilendiren uluslararası bir sorun olduğunu biliyoruz. Tertemiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamımızı sürdürebilmemiz ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için bizlere önemli görevler düşmektedir. Çevre hepimizin. Eğer doğamızı yok edersek ve tahrip edersek sağlıklı bir yaşam sürdüremeyiz. Tüm gençlerimizi ve vatandaşlarımızı çevreye ve doğaya sahip çıkmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi