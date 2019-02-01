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SORGED anlattı

SORGUN Gençlik Derneği (SORGED) AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir’i konuk etti.

SORGED anlattı

SORGUN Gençlik Derneği (SORGED) AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir’i konuk etti.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
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SORGED anlattı

SORGED Başkanı Halil Uğuz ve gençlerin konuğu olan Başkan adayı Özdemir, seçilmesi durumunda yapacağı projeleri anlattı. SORGED mensubu gençler ise Sorgunlu gençler için bazı talep, istek ve önerilerini Başkan Adayı Özdemir’e sundu. Başkan adaylarının gençler için de projeler geliştirmesi ve somut adımlar atması gerektiğini anlatan SORGED Başkanı Halil Uğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm adaylara başarı diledi.

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