SORGED anlattı

SORGED Başkanı Halil Uğuz ve gençlerin konuğu olan Başkan adayı Özdemir, seçilmesi durumunda yapacağı projeleri anlattı. SORGED mensubu gençler ise Sorgunlu gençler için bazı talep, istek ve önerilerini Başkan Adayı Özdemir’e sundu. Başkan adaylarının gençler için de projeler geliştirmesi ve somut adımlar atması gerektiğini anlatan SORGED Başkanı Halil Uğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm adaylara başarı diledi.