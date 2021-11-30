SORGED 8 YAŞINDA

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren, kurulduğu günden bu yana gençlere yönelik sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, çevre, spor alanların da çalışmalar yürüten Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), kuruluşunun 8. Yıldönümünü pasta keserek kutladı. Özellikle gençlik politikalarının iyileştirilmesine de katkıda bulunan SORGED ile ilgili bilgilendirmede bulunan Dernek Başkanı Halil Uğuz, ‘’SORGED, gençlerimiz arasında gönüllülüğü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktadır. Dijital çağda gençlerin iş sahibi olabilmeleri için 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmaya, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, iletişim kurabilme, motivasyon, dil becerileri, girişimcilik gibi birçok alanda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmaktadır’’ dedi. Uğuz, engelli gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla da çeşitli faaliyetler düzenlediklerini bildirdi. Uğuz, ‘’Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır’’ diye konuştu. Uğuz, SORGED olarak toplumun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerin, ülkenin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalıştıklarını, hem kısa hem de uzun vadede Türkiye’nin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerin de yer almasını, genç neslin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraştıklarını anlattı.

HEDEF KİTLE

SORGED Başkanı Halil Uğuz, SORGED’in hedef kitlesi ve hedef alanının sadece Sorgun'da yaşayan gençlerle sınırlı olmadığını bildirdi. Uğuz, ‘’Milli kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı bir gençlik yetiştirerek bu gençlerin küresel dünya oluşturulmasına en fazla katkıyı sağlaması için elimizden geleni yapmaktayız. Böylelikle, yenidünya düzeninde, gençlerimiz ile beraber Türkiye'nin eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre ve daha birçok konuda daha fazla söz sahibi olması için çalışmaktayız’’ dedi. Uğuz, SORGED tarafından, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok alanda projeler yürütüldüğünü de hatırlattı. Uğuz, ‘’Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde birçok kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Son 7 yıl içerisinde yaklaşık 400’den fazla genç ücretsiz yurt dışına gönderildi. Her yıl 2 binden fazla gence ulaşarak çeşitli eğitimler, kurslar ve etkinlikler düzenlendi. Covid19 salgınında 110’dan fazla çevrimiçi eğitim, seminer ve kurs düzenlenerek, yaklaşık 26 bin katılımcıya ulaşılmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite edilerek Kalite Sertifikası alındı. Aynı zamanda Eurodesk Temas Noktası olarak gençlik bilgilendirme faaliyetlerine devam etmektedir. Başta motivasyon kaynağımız gençler olmak üzere bizlere katkı sağlayan, destek veren herkese çok teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı, ardından da hazırlanan 8. Yıl Pastasını gençlerle birlikte kesti. •HABER MERKEZİ•