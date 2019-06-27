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SONUNDA BAŞARDIK!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarına göre, bir önceki yıl derslerin net ortalamaları bazında 50’inci sırada bulunan Yozgat, yüzde 40'lık bir artış ile 19 sıra birden yükseldi.

SONUNDA BAŞARDIK!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarına göre, bir önceki yıl derslerin net ortalamaları bazında 50’inci sırada bulunan Yozgat, yüzde 40'lık bir artış ile 19 sıra birden yükseldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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SONUNDA BAŞARDIK!

Yozgat’ın sınavlarda 31’inci sıraya yükselmesi iş sevinçle karşılandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘İlimiz eğitim camiası ile geleceğimizin teminatı göz aydınlığı evlatlarımızın özverili çalışmalarının sonucunda elde edilen bu başarının, aynı şekilde önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini umuyorum’ dedi. 
Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yüksek bir motivasyonla toplumun her katmanını yakından ilgilendiren eğitimdeki yeni vizyonla öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda becerilerle donatılması, geleceğe daha mutlu ve umutlu bakabilecekleri bir anlayış kazandırılmasının amaçlandığını hatırlattı. Yazıcı, ‘Buradan hareketle en temel hedefimiz, milli ve manevi değerlere sahip, Ülkemizi her alanda kalkındıracak genç nesiller yetiştirmektir. Bu kapsamda elde ettiğimiz başarıyı İlimizin fedakar eğitim camiası ile birlikte her geçen yıl artırılması hedeflenmiştir’’ diye konuştu.
Yazıcı, devletin her kademesinden her zaman yardım ve destek gördüklerini, bunun da yansımalarını almaya başladıklarını kaydetti. Yazıcı, ‘Hiç bir zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen devlet ricalimize, Müdürlüğümüzde görev yapan Müdür Yardımcılarımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, İl ve ilçede görev yapan Şube Müdürlerimize, yıl boyunca büyük bir fedakârlıkla çalışan okul yöneticilerimize, eğitime gönül vermiş, öğrencilerimizin yüreklerine dokunan öğretmen arkadaşlarımıza, varlığıyla zaten değerli olan öğrencilerimize, velilerimize, özveriyle çalışan memur ve yardımcı hizmetli arkadaşlarımıza eğitime sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyor, LGS başarısından dolayı Yozgat halkını ve eğitim camiamızı tebrik ediyoruz’ ifadelerini kullandı.
 

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