Sonuç olumlu

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ekiplerle birlikte bir süredir yürütmüş oldukları içme suyu sondaj çalışmaları kapsamında, bugüne kadar 5 sondaj sahası açıldığını, 4 sahadan olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi. Yılmaz, ‘’Söz konusu 4 kuyumuzdan 1 tanesinin analiz ve bağlantı çalışmaları tamamlanarak içme suyu sistemimize dahil edilmiş ve ilçemizde yer yer yaşanan su sıkıntısı hamdolsun giderilmiştir. 2, 3 ve 4.cü kuyularımızın da analiz işlemleri, terfi merkezleri ve bağlantı çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak olası su sıkıntılarının yaşanması durumunda hazır hale getirilecektir. Bu süreçte çalışmalarımızın tamamlanmasını büyük bir sabır ve anlayışla bekleyen halkımıza ve büyük bir özveriyle çalışmalara katılan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. (Ferhat Kayhan/Yerköy)