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Sönmez’i dualarla uğurladık

Uzun yıllar gazetemizde günlük köşe yazarlığı yapan Yozgat’ın tanınan ve sevilen simalarından Temel Sönmez, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık sonucu vefat etti. 

Sönmez’i dualarla uğurladık

Uzun yıllar gazetemizde günlük köşe yazarlığı yapan Yozgat’ın tanınan ve sevilen simalarından Temel Sönmez, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık sonucu vefat etti. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:15
67 Okunma
Sönmez’i dualarla uğurladık

Köy Hizmetlerinde uzun yıllar ambar memurluğu yaptıktan sonra emekli olan ve Yozgat’ın ilk günlük gazetesi İleri Gazetesi ile birlikte bazı gazetelerde köşe yazıları yazan Temel Sönmez, 69 yaşında vefat etti. 
Merhum Temel Sönmez için dün ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Sönmez Ailesinin yanı sıra siyaset ve bürokrasiden çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Sönmez, Sarıtopraklık mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.
Biz de İleri Gazetesi olarak merhum Temel Sönmez’in ani vefatının üzüntüsünü yaşadığımızı belirtiyor, ailesine ve tüm yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. 
TEMEL SÖNMEZ KİMDİR?
1948 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta yaptı. Bir süre Ankara’da Hacettepe Hastanesinde veznedar olarak çalıştı. Aynı yıllarda başladığı Yükseliş İnşaat Mühendisliği Bölümündeki öğrenimini bitirmeden bıraktı. Askerlik dönüşü Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde ambar memuru olarak çalışarak 1999 yılında emekliye ayrıldı. 
Ortaokul öğrenciliği yıllarından itibaren edebiyatla iç içe oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde şiir ve makaleleri yayımlandı. Yozgat’ta ilk defa günlük olarak çıkan İleri gazetesinde dört yıl köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca Yeni Yozgat gazetesinde günlük yazılar yazdı. Yaklaşık elli yılını verdiği Yozgat folkloru ile ilgili birikimlerini ve Yozgat’la ilgili şiirlerini Dünden Bugüne Yozgat adlı kitabında topladı.

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