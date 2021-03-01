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SONDAJA DEVAM

Akdağmadeni Belediyesi, ilçede orta ve uzun vadede su sorunu yaşanmaması için yeni kaynak arayışları kapsamında sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Vurulan sondajlardan olumlu sonuç alındı.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:04
SONDAJA DEVAM

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçenin gelecekte de su sorunu ile karşılaşmaması amacıyla başlattığı kaynak arayışlarını sürdürüyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaşanan kuraklığa bağlı olarak kaynak sularında ciddi oranda azalma yaşandığına dikkat çekti. Yalçın, ‘’2021 yılının daha da kurak geçeceği düşünülürse problem giderek büyüyecektir. Belediye olarak ilçemize yeni su kaynakları kazandırmak için 4 koldan çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.  Başkan Yalçın, yapılan sondaj çalışmalarının sonuç verdiğini vurgulayarak, ‘’İçme suyu kaynaklarımızı güçlendirerek alternatif su kaynaklarına sahip olmuş olacağız. Hem bu günümüz, hem de yarınlarımız için lütfen suyumuzu israf etmeyelim.‼’’ uyarısında bulundu. 

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Sondaja Devam
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