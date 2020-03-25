SONDAJA BAŞLANDI

20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olduktan sonra, bölgedeki köylerin mahalle statüsüne dahil edilmesiyle birlikte geniş bir yerleşim alanına sahip Saraykent ilçesinin içme suyu konusunda sorun yaşamaması amacıyla yeni kaynakların devreye sokulması planlandı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, belediye olarak başlatmış oldukları içme suyu sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Öçal, ‘’300 metre derinliğe kadar inerek, su kaynağına ulaşmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için şebeke suyumuz yeterli ama her geçen yıl biraz daha suya olan talepler artıyor. Şimdiden gerekli önlemleri alıp, daha fazla kaynak suyu devreye sokmak için çalışıyoruz’’ dedi.