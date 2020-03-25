Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89286
ALTIN
337.771
DOLAR
6.4786
STERLİN
7.6006
EURO
6.9814

SONDAJA BAŞLANDI

SARAYKENT ilçesinin su sorunun çözümlenmesine yönelik başlatılan çalışmalara hız verildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 03:30
SONDAJA BAŞLANDI

20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olduktan sonra, bölgedeki köylerin mahalle statüsüne dahil edilmesiyle birlikte geniş bir yerleşim alanına sahip Saraykent ilçesinin içme suyu konusunda sorun yaşamaması amacıyla yeni kaynakların devreye sokulması planlandı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, belediye olarak başlatmış oldukları içme suyu sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Öçal, ‘’300 metre derinliğe kadar inerek, su kaynağına ulaşmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için şebeke suyumuz yeterli ama her geçen yıl biraz daha suya olan talepler artıyor. Şimdiden gerekli önlemleri alıp, daha fazla kaynak suyu devreye sokmak için çalışıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SONDAJA BAŞLANDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKiM iÇiN HAZIRLIK
EKiM iÇiN HAZIRLIK
Başvurular başladı
Başvurular başladı
DESTEK GRUBUNDAN VEFA
DESTEK GRUBUNDAN VEFA
Temizlik önlemleri artırıldı
Temizlik önlemleri artırıldı
Hoparlörden dua
Hoparlörden dua
Tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser ele geçirildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim