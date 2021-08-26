Sondaj vuruldu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı Beldesinde su sorununa çözüm bulunabilmesi amacıyla sondaj çalışmaları devam ediyor. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Kasabamızın su sıkıntısını giderebilmek adına su konusunda vatandaşlarımızı mağdur etmemek için yeni bir sondaj daha açmaya başladık. Kasabamıza hayırlı olsun’’ dedi. Başkan Altıntaş, beldenin kısa, orta ve uzun vadede şebeke suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütürken, belde halkının da su tüketiminde tasarruflu davranmalarını beklediklerini bildirdi. Altıntaş, sorunun elbirliği ve herkesin tasarruf yapmasıyla çözülebileceğini de sözlerine ekledi.