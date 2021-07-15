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Sondaj çalışmasına devam

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde şebeke suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik kaynak arama çalışmaları devam ediyor.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:34
Sondaj çalışmasına devam

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’İlçemizin su ihtiyacını karşılayan ana depolara takviye olarak yeni su kaynakları eklemek için sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Farklı noktalarda yürüttüğümüz sondaj çalışmalarımızı Ortaçayır mevkiinde sürdürüyoruz’’ dedi. Ekinci, nüfus artışı ile birlikte daha çok ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ekinci, ‘’Suyu dikkatli kullanmak, özellikle bahçe sulaması, halı yıkaması gibi su israfına sebep olan faaliyetlerde bulunmamak toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Hep birlikte temel ihtiyacımız olan suya gereken önemi verelim’’ uyarısında bulundu.

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Sondaj çalışmasına Devam
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