Sona gelindi

Türkiye'de bulunan üç merkezden sonra Yozgat’ta 4’üncüsünün yapımına başlanılıp, inşaatın devam ettiği bildirildi. Adalet eğitim merkezinde, Adalet Bakanlığına ait kurumlardaki personelin hizmet içi eğitim verileceği kaydedildi. Yozgat’a ayrı bir değer katacağı kaydedilen inşaatı yüzde 95 seviyesinde tamamlandığı, Merkezin 54 milyon liraya mal olacağı bildirildi. İnşaat çalışmalarında sona gelindiği bildirildi. 42 bin 187 metrekare kapalı alana salip merkezde 19 sınıf, 2 yemekhane, 1 spor salonu, 27 personel ofisi, 24 daire lojman, 128 araçlık açık otopark, 26 araçlık kapalı otopark, daha birçok çalışma ve sosyal alan bulunuyor. Hizmete açıldığında yılın 12 ayı adalet personeline hizmet vereceği vurgulandı.