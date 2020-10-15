SONA GELiNDi

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat iline yaptığı yatırımlarla, mümbit topraklar su ile buluşturulmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin edilmeye, derelerdeki taşkın riski azaltılmaya devam ediliyor. Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla, bölgedeki tarımsal faaliyetlerinde de önemli gelişmelerin yaşandığı kaydedildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat’ta son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çekti. Yozgat Sarıhamzalı Bahadın Barajında çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Müdürü Kaya Yıldız, fiziki gerçekleşme seviyesinin yüzde 82 olan ve çalışmaları devam eden göletin tamamlanması ile 11 bin 120 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Yıldız, Sarıhamzalı Bahadın Barajının temelden 36.50 metre yüksekliğe sahip olduğunu, 21 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizdi. Genel Müdür Yıldız, ‘’Sarıhamzalı Bahadın Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye 10 milyon 434 bin 103 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir’’ dedi.