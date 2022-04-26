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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamak istediği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

26 Nisan 2022 Salı 00:59
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde önceki gün düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine getirilen 48 yaşındaki şehit polis memuru için Çakmak köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi. 
ŞEHİT MAT'IN YAKINLARI TÖRENDE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Mahir, annesi Güllafer, eşi Zeynep ve kızı Fatma Zehra Mat ile yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin kızı 8 yaşındaki Fatma Zehra, ‘’Babam şehit oldu, cennete gitti, herkes şehit olmaz’’ dedi. Soylu, şehidin kızı Fatma Zehra'ya ‘’Biz seninle gurur duyuyoruz, sen bu milletimizin kızı oldun artık, sen büyüyeceksin, hep bizimle beraber olacaksın’’ ifadelerini kullandı. 
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

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