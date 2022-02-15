Karaaslan için Devlet töreninin ardından Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkan Celal Köse’nin yanı sıra bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
15 Şubat 2022 Salı 00:57
Ankara İstihbarat Daire Başkanlığında görevli iken evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden hemşehrimiz Başkomiser Cengiz Karaaslan son yolculuğuna uğurlandı.
Karaaslan için Devlet töreninin ardından Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkan Celal Köse’nin yanı sıra bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.