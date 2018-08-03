Son yolcuğuna uğurlandı

Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde düğün hazırlıkları için izne ayrılıp ailesine tarlada yardım ettiği sırada sağanak yağıştan korunmak için sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki savcı Yıldız, Eskipazar Yusufbey Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyünde toprağa verildi. Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç savcının cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ağca, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Beytullah Özer, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarka ve çok sayıda vatandaş katıldı.