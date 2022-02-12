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SON TARİH 5 MAYIS

Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2022 yılında verilecek yıllık işletme cetveli ile ilgili işletmelere yaptığı duyuruda 2021 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini 5 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar vermeyen işletmelere 2 bin 356 lira idari para cezası uygulanacağını söyledi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:27
SON TARİH 5 MAYIS

Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan duyuruya göre; “Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı kanunun 5’ inci maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (5 Mayıs tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Buna göre en geç 5 Mayıs 2022 tarih mesai bitimine kadar işletmeler tarafından verilmesi gereken 2021 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli ile ilgili olarak; l- Bakanlığımızın https/ sanayisicil.sanayi. gov.tr internet adresini tıklayarak açılan sayfada TC Kimlik no ve e-devlet şifresi ile sisteme girilerek yıllık işletme cetveli menüsünden 2021 yıl/ yıllık işletme cetveli bilgileri girilmelidir. 2021 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini zamanında (5 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar ) vermeyen işletmelere kanunun 9’ uncu maddesine göre 2 bin 356 Lira idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerinin cezai müeyyideye maruz kalmaması için yukarıdaki bilgilere göre gereken işlemlerin yapılması gerekmektedir” denildi.

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