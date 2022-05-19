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Son tarih 25 Mayıs

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yozgat İl Müdürlüğü, Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı destek ödeme taleplerinin 25 Mayıs tarihinde sona ereceğini belirti.

19 Mayıs 2022 Perşembe 00:05
Son tarih 25 Mayıs

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık konuyla ilgi yapmış olduğu açıklamada, “ KOSGEB İdaresi Başkanlığı tarafından, Covd19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik olarak 03 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlanan istihdam odaklı MKİ Hızlı Destek Programında işletmelerin destek ödeme talebi başvuru süresi 25 Mayıs’ta sona eriyor. İşletmeler tarafından istihdam edilen her bir yeni personel için ayrı ayrı olmak üzere; destek ödeme talep formlarının KBS üzerinden en geç 25 Mayıs 2022 tarihine kadar doldurulup sistem üzerinden onaylanması gerekmektedir. MKİ destek ödeme talep formu, www.kosgeb.gov.tr adresinde ‘E-Hizmetler’ menüsüne işletme yetkilisinin kullanıcı adı ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ seçildikten sonra online olarak doldurulacaktır. Destek ödemesi, işletmelerin KOSGEB’den ödeme talebinde bulunmasını takiben SGK kayıtlarında yeni personelin işe alındığının tespit edilmesinden sonra İşletmelerin banka hesaplarına yapılacaktır. Daha sonra KOSGEB tarafından işletmenin taahhütlere uygunluğu izlenecek. İşletme eğer 6 ay içinde yükümlülüğünü yerine getirmişse ikinci 6 aylık 50 bin liralık destek ödemesi de yapılacaktır. Desteğin ödeme aşamasında işletmelerin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması veya geçmişe dönük borçlarını yapılandırmış olmaları gerekmektedir. Yozgat il genelinde MKİ Hızlı Destek Programına başvuru yapan ve müdürlüğümüzden geçici onay mesajı alan işletmelerimiz eğer kriterlere uygun yeni personelleri 30 Nisan’a kadar resmi olarak işe başlattılarsa, istihdam ettikleri her bir yeni personel için MKİ Hızlı Destek Programı Destek ödeme taleplerini en geç 25 Mayıs saat 23.59’a kadar www.kosgeb.gov.tr. adresinden online olarak yapabileceklerdir. MKİ Hızlı Destek Programı Destek Ödeme Talepleri hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” dedi.
Haber Merkezi
 

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Son Tarih 25 Mayıs
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