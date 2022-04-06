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Son oturumlarını yaptılar

Yozgat İl Genel Meclisi Nisan ayının son birleşim toplantısını İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında gerçekleşti.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:57
Son oturumlarını yaptılar

Toplantıda komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar okunarak karara bağlandı. 2 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının ilk gündem maddesinde yer alan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan göletlerin ilçeye olan faydaları ile gölet ve barajlardaki su ürünleri yetiştirileceği hakkında hazırlanan rapor Göletler ve Su Ürünler Komisyonu Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından okundu. Son gündem maddesinde ise Yozgat il merkezinde 2021 ve 2022 yılı Mart ayına kadar yapılan mevzi imar planı, tevhit, ifraz, yapılaşmaya izin verilmesi ve köy yerleşik alanları hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu İl Genel Meclisi üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. 

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