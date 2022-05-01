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Son iftar

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde toplu iftar programının sonuncusu gerçekleşti.

01 Mayıs 2022 Pazar 00:17
Son iftar

Hastane tarafından dördüncü kez düzenlenen iftar programına Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, çalışanlar ve ailelerinin katıldı. Katılımın yoğun olduğu iftar programında Kozan, masaları tek tek ziyaret ederek çalışanlar ve aileleriyle sohbet etti. Herkesle birlikte iftar yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kozan, "Bir Ramazan ayının daha sonuna yaklaştık, elimizden geldiğince güzel günler yaşamak ve yaşatmak için çok çalıştık. Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte aynı sofrada paylaşmak mutluluk vericiydi. Herkese teşekkür ederim ve şimdiden herkesin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim'' dedi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği program sonrası Kozan, “İftar programında çalışanlarımıza ve misafirlerimize ikram servisinde bulunan ve bu güzel günlerin yaşanmasında emeği geçen yemekhane çalışanlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.04.2022 14:51
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