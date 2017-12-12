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-Son güne kadar çalışacağız

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, seçim takvimine göre bir yıllık görev süresi kaldığını, sonrasına vatandaşın karar vereceğini hatırlatarak “Yozgat için son güne kadar çalışacağız” dedi.

-Son güne kadar çalışacağız

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, seçim takvimine göre bir yıllık görev süresi kaldığını, sonrasına vatandaşın karar vereceğini hatırlatarak “Yozgat için son güne kadar çalışacağız” dedi.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Son güne kadar çalışacağız

Belediye Başkanı Kazım Arslan, görevde dört yılı geride bıraktığını, kalan bir yıllık süre içerisinde de çalışarak boş durmayacaklarının altını çizdi. Başkan Arslan, “Bu süreçte yapılan tüm çalışmalarda, tüm personelin emeği ve katkısı var. Bir yıllık bir süremiz var, sonrası takdirdir” diye konuştu.
Başkan Arslan, dört yıl önce verdiği sözlerin birçoğunu yerine getirdiğini hatırlatarak, “Söyleyecek sözümüz, yapacak çok işimiz var demiştik, halen yapacak çok işimiz var” diyerek, görevine devam etme arzusunda olduğunun da sinyalini verdi. Yozgat’ta 2014 yılından bugüne birçok şeyin değiştiğini ve alınan radikal kararlar ile şehrin geleceğinin ve ufkunun açıldığını dile getiren Başkan Arslan, “Çok şükür hep birlikte uyum içinde çalıştık. Personelimizle, partimizdekilerle, milletvekili ve sayın bakanımız ile koordine ve uyum içerisinde güzel işlere imza attık. Bunları inşallah devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

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