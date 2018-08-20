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Son gün yoğunluğu

YOZGAT'ta kurulan Kurban pazarında son gün yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar arefe gününde kurban pazarının yolunu tuttu.

Son gün yoğunluğu

YOZGAT'ta kurulan Kurban pazarında son gün yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar arefe gününde kurban pazarının yolunu tuttu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:28
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Son gün yoğunluğu

Yozgat'ta Mutafoğlu Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına arefe günü vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kurban alma işini son güne bırakan vatandaşlar, pazarda kalan büyük ve küçükbaş hayvanlardan kurbanlık seçmeye başladı. Bayram öncesi kurban pazarında yoğunluk arttı. Kurban almayan vatandaşlar, son gün kurban alma telaşına düştü. Kurban pazarındaki yoğunluk dikkat çekti. Kurbanlık satışı yapan hayvancılar, bazı vatandaşların özellikle arefe günü kurban aldığını söyledi. Arefe günü bazı satıcıların indirime gittiğini ve fiyatların nispeten uygun olduğunu dile getiren satıcılar, fiyatları makul tuttuklarını söylerken, 42 liraya aldıkları bir torba yemin 72 liraya yükseldiğini, artan yem fiyatlarını kurbanlık fiyatlarına yansıtmadıklarını belirttiler.
Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayet ederken, arefe günü daha uygun fiyata kurban bulmak için pazara geldiklerini beyan ettiler.
 

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