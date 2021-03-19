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Son gün 31 Mart

BAZI Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresinin 31 Mart 2021 Çarşamba günü olduğu uyarısı yapıldı.

19 Mart 2021 Cuma 00:06
Son gün 31 Mart

Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Mükelleflerin, taksitli ödeme seçeneğini tercih etmiş olması durumunda, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde 31 Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda, yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacağı kaydedildi. Hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarı üzerinden yüzde 50 oranında, idari para cezası aslından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak.

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Son Gün 31 Mart
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