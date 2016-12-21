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Son gün: 02 Ocak

21 Aralık 2016 Çarşamba 06:22
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Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, 6736 sayılı kanundan faydalanarak vergi borcunu peşin ödeme seçeneği ile yapılandıran ancak ödeme yapamayanlar için son ödeme tarihinin 02 Ocak olarak yeniden belirlendiğini duyurdu.

Son gün: 02 Ocak
Bulut; “Yapılan son düzenleme ile son ödeme tarihi 02 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir” dedi. 
6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Bulut; 
“Mükellefin 5 Aralık 2016 tarihinde peşin ödeme seçeneğini tercih ederek Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunduğu varsayıldığında, yapılandırılan borçları 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödemesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır.
Ancak, 2 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemenin yapılmaması halinde, mükellef Yİ-ÜFE tutarından indirim imkânını kaybedecek, Kanundan yararlanabilmek için yapılandırılan tutarı hesaplanacak bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte 31 Ocak 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödeyebilecektir.
Anılan Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerden 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemelerini yapmamış olanlar, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları yüzde 1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceklerdir” açıklamasında bulurdu.

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