Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119648
ALTIN
163.275
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3147
EURO
4.6277

Son görev bugün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'n bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Son görev bugün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'n bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
21 Okunma
Son görev bugün

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Kayseri 1'inci Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, önceki gün saat 07.20'de Afrin'de, PKK/PYD'li teröristlerin açtığı ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı. Mehmet Muratdağı daha sonra da kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın 9 Kasım 2015'te Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki eğitimin ardından Kayseri 1'inci Komando Tugayı 2'nci Taburu'na katıldığı öğrenildi. Şehidin annesi Sibel Muratdağı ve yakınları cenazenin Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünde toprağa verilmesini isterken, eşi Birgül Muratdağı ise Kayseri'de Kalemkırdı Camisindeki cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Komutanlığı'na ait Kartal Şehitliği'ne defnedilmesini istedi. Aile arasında fikir birliği oluşmadığı için şehidin nerede toprağa verileceği bugün netlik kazanacak.

VALİ YURTNAÇ MESAJ YAYINLADI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'n şehit olması üzerine yazılı açıklama yaptı. Vali Yurtnaç, ‘Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu korumak amacıyla sınırlarımıza konuşlanmak isteyen PKK/PYD/KCK ve DAEŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri kanalıyla Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtında terör örgütleri ile girilen çatışmada şehit olan hemşerimiz Uzm. Çvş. Mehmet Muratdağı başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Aziz Türk Milletine başsağlığı dilerim’ dedi.

Son Güncelleme: 24.01.2018 18:29
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MARKALAŞIYORUZ
MARKALAŞIYORUZ
Fuarda standımız hazır
Fuarda standımız hazır
Umreciler uğurlandı
Umreciler uğurlandı
Bozok’a 5 milyon fidan
Bozok’a 5 milyon fidan
TÜGVA durmuyor
TÜGVA durmuyor
Afrin’e ortak destek
Afrin’e ortak destek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim