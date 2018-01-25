Son görev bugün

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Kayseri 1'inci Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, önceki gün saat 07.20'de Afrin'de, PKK/PYD'li teröristlerin açtığı ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı. Mehmet Muratdağı daha sonra da kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın 9 Kasım 2015'te Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki eğitimin ardından Kayseri 1'inci Komando Tugayı 2'nci Taburu'na katıldığı öğrenildi. Şehidin annesi Sibel Muratdağı ve yakınları cenazenin Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünde toprağa verilmesini isterken, eşi Birgül Muratdağı ise Kayseri'de Kalemkırdı Camisindeki cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Komutanlığı'na ait Kartal Şehitliği'ne defnedilmesini istedi. Aile arasında fikir birliği oluşmadığı için şehidin nerede toprağa verileceği bugün netlik kazanacak.

VALİ YURTNAÇ MESAJ YAYINLADI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'n şehit olması üzerine yazılı açıklama yaptı. Vali Yurtnaç, ‘Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu korumak amacıyla sınırlarımıza konuşlanmak isteyen PKK/PYD/KCK ve DAEŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri kanalıyla Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtında terör örgütleri ile girilen çatışmada şehit olan hemşerimiz Uzm. Çvş. Mehmet Muratdağı başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Aziz Türk Milletine başsağlığı dilerim’ dedi.