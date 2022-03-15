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Son başvuru bugün

Tarım ve ormancılık sektöründe istihdama katkı sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin' başvuru tarihi bugün sona eriyor.

15 Mart 2022 Salı 00:29
Son başvuru bugün

 Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi kapsamında meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olanların uygulayacağı projelere 100 bin TL hibe desteği sağlanacak. İlgili bölümlerden mezun olanlar tarım, hayvancılık, ormancılık, ipek böcekçiliği, arıcılık, su ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve paketlenmesine yönelik hazırlanacak projelerle bugün saat 23.59’a kadar sistem üzerinden başvuru yapabilecek. 
 

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