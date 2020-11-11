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SOMUT DELiL YOK!

Şefaatli eski belediye başkanı AK Partili Zeki Bozkurt, iddiaları yalanladı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:58
SOMUT DELiL YOK!

ŞEFAATLİ ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AK Partili Zeki Bozkurt, hakkında ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bozkurt, ‘’İçişleri Bakanlığınca rutin yapılan incelemeler sonucunda, nefret dolu bir kaç kişinin kendi siyasi emelleri ve hedefleri için asılsız iddialarla müfettiş raporuna ‘inceleme’ konusu olarak yazdırılmıştır, söz konusu rapor siyasi rantçıların şikayetinden öte gitmemiş olup, bununla alakalı herhangi bir somut delil söz konusu değildir’’ dedi. Bozkurt, tüm uzman erbaşların hukuka ve ilgili yönetmeliklere uygun biçimde işe alındıklarını da vurgulayarak, ‘’10 Yıllık belediye başkanlığımız döneminde tek bir kişi bile para vesilesiyle uzman erbaşlıktan belediye kadrosuna geçtiğini kanıtlarsa tüm hukuki yaptırımlar kabulümdür’’ ifadelerini kullandı. Hukuk mücadelesine bundan önce olduğu gibi sonrasında da devam edeceğini kaydeden Bozkurt, sosyal medya hesabından yapmayı tercih ettiği açıklamasında, yaklaşık bir buçuk sene önce kendilerine iftiralar atanların hukuk karşısından en ağır şekilde cezalandırıldıklarını da ileri sürdü.

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SOMUT DELiL YOK!
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