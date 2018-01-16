Solüsyonlu önlem

Solüsyon maddeyi karlı ve soğuk hava koşullarında yol ve yaya kaldırımlarda buzlanmaları önlemek için tedarik edildiğine vurgu yapılarak, özellikle hastane yolu, şehir merkezindeki ana yollar ve kaldırımda kullanıldığının altı çizildi. Vatandaşların karlı ve soğuk hava koşullarında diledikleri yere yollarda sorun yaşamadan ulaşabilmeleri için önceden tedbirler aldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, özel kimyasal bileşenlerle üretilmiş sıvı madde ile yol ve kaldırımlarda -70 derecede bile buzlanmayı önleyen solüsyon çalışması yapıldığı ifade edildi. Kar yağışları esnasında gece sabaha kadar yolları trafiğe açık tutmaya çalışan karayolları ve özel idare ekiplerinin yanında, Yozgat belediyesi de şehir içerisinde çalışma yapıyor. Sabah erken saatlerinde sokağa çıkan belediye temizlik işçileri, mesai öncesinde yaya kaldırımlar ile ana yollarda tuzlama ve solüsyon çalışması gerçekleştirdi.