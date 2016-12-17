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Solüsyonlu mücadele

17 Aralık 2016 Cumartesi 07:00
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Yozgat’ta kış mevsimi etkisini kar yağışı ile sürdürüyor. Tipinin yerini kar yağışına bıraktığı kent merkezinde kaldırımlarda oluşan buzlanmaya karşı özel solüsyon kullanılıyor.

Solüsyonlu mücadele
Yozgat merkez ve ilçelerinde hafta başından bu tarafa etkili olan kar yağışı devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde etkili olan kar yağışı buzlanmayı da beraberinde getirdi. 
Yüksek yerlerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Özellikle tipinin ardından oluşan buzlanma sürücülere olduğu kadar yolda yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. Karayolları ana yollarda, İl Özel İdaresi ekipleri de kent merkezinde belediye ekipleri kaldırımlardaki buzlanmaya karşı özel solüsyon uyguluyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler kaldırımları solüsyonla yıkayarak buzlanmayı önlemeye çalışıyor.

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