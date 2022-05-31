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Şölen havasında açılış

Kocaeli Yozgatlılar Derneği’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2022 Salı 00:36
Şölen havasında açılış

Kartepe İstasyon Mahallesi Meşeli Park Yanında ki dernek binasının açılışı şölen havasında yapıldı. Sanatçı Mümin Sarıkaya’nın sahne aldığı açılışta katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 
YOZGATLILARIN 
BİRLEŞME ADRESİ
Açılış töreninde birlik ve beraberlik mesajı veren Kocaeli Yozgatlılar Dernek Başkanı Davut Murat, “Birlik ve beraberliğimizi sağlamak, doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer arasında köprü vazifesinde bulunmak, gurbetteki hemşerilerimize sahip çıkmak ve yeni neslimize geleneğimizi göreneğimizi unutturmamak adına bu derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Dört ay önce kurulmuş bulunan derneğimiz Yozgatlıların birleşme adresi oldu. Kısa süre içinde çok güzel çalışmalarda bulunduk. Amacımız 35 bin Yozgatlının bulunduğu Kocaeli’nde birlik ve beraberliği sağlamaktır. Doğduğumuz yer Yozgat, doyduğumuz yer ise Kocaeli. İkisi de bizim için önemlidir. Bu iki güzel şehir arasında köprü vazifesi kurmak, derneğimizin asli vazifesi olacaktır” şeklinde konuştu.
HİZMETLERİ 
ANLATTI
Gurbette birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla kurulan derneğin çok önemli olduğunun vurgusunu yapan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Beşer,” Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Yozgat için bir istiyoruz o bin veriyor. Eskiden Yozgat Tarım ve hayvancılık ile bilinirdi, şimdi ise bunun yanında hâkim ve savcılıkla biliniyor. AK Parti olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yozgat’ımız için Yozgatlılarımız için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Kocaeli’nde kurulan derneğimiz herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
AÇILIŞA YOĞUN 
KATILIM 
Açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ak Parti Körfez İlçe Başkanı Koray Merdan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, İzmit Belediyesi Koordinatörü Birol Seyhan, AK Parti Derince İlçe Başkan Yardımcısı Birkan Şahin, CHP Körfez İlçe Genel Sekreteri ve üst kurul delegesi Gülseren Solmaz Altunal, Yozgat İl Genel Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Şahabettin Aksoy, Yozgat Valiliği İl Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Yozgatlılar Derneği Genel Başkanı Yasin Murat, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, iş adamları ve sanayiciler katıldı.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şölen Havasında Açılış
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