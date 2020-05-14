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Sokakta şenlik var

Yozgat’ta Balkon Etkinlikleri devam ediyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:40
Sokakta şenlik var

YOZGAT Valiliği tarafından, Ramazan ayı boyunca her akşam, korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan, başta sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar ve yaşlılar olmak üzere tüm vatandaşlar için 'balkon etkinliği' devam ediyor. Balkon etkinlikleri kapsamında her gün farklı mahalle ve sokaklarda dolaşarak, vatandaşları eğlendiren etkinlik ekibi, Şeyhosman Mahallesi gezisinde Şehit Gökhan Peker’in ailesini ziyaret ederek, tüm şehit anneleri nezdinde şehidimizin annesine çiçek hediye etti, anneler gününü kutladı. Sinevizyon aracından seslendirilen müziklerin sesini duyduğunda çok heyecanlanan ve balkona çıkan Hazal’ın etkinliği göremediğini ve çok üzüldüğü mesajını Yozgat Valiliğine ileten ailenin isteği kırılmadı.  Hazal’ın oturduğu apartmanın önüne giden ekip, Hazal’a sürpriz yaptı. Valilik Balkon Etkinliklerinin, Ramazan Ayı boyunca il merkezi ile birlikte ilçelerde de devam ettirileceği bildirildi.

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Sokakta şenlik Var
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