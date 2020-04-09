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Sokakta maskeli meclis toplantısı

YOZGAT’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye meclisi korona virüsü tedbirleri nedeniyle açık havada, sosyal mesafe korunarak, maske takılarak gerçekleştirildi.

09 Nisan 2020 Perşembe 23:38
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Sokakta maskeli meclis toplantısı

Meclis toplantısına aynı zamanda tıp doktoru olan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın başkanlık etti. Belediyeye ait Ak Konak sosyal tesisinde mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen meclis toplantısında, Korona Virüs Eylem Planında esnafa ve vatandaşlara yönelik uygulanacak tedbirler görüşüldü. Şebeke suyunun ücretsiz su verilmesi, zor duruma düşen ve belediyenin taşınmazlarında kiracı olan esnafa kolaylık tanınması, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerindeki ertelemeler meclis tarafından oy birliği ile karara bağlandı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, toplantıda önümüzdeki süreçte alınacak önlemler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerin de yapıldığını, alınan kararların uygulamaya konulacağını söyledi.

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Sokakta Maskeli Meclis Toplantısı
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