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“Sokaklarımızın güvencesi”

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir esnaf ziyaretlerini sürdürerek istek ve sorunları dinliyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:05
“Sokaklarımızın güvencesi”

Mahalle ve sokakların güvencesi olan bakkal esnaflarını ziyaret eden Akdemir, istek ve sorunları dinlemeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinden etkilenen esnafın destek beklediğini söyleyen Başkan Akdemir, “Sokaklarımızın ışığı, ekonomimizin can damar olan esnafımız her türlü zorluğa göğüs germeye devam ediyor. Zor günler geçiren esnafımıza zincir marketleri de ayrıca sorun olmaya başladı. Bakkallarımızın birçoğundan aldığımız şikayet neredeyse aynı. Zincir marketlerinin çoğalması küçük esnafı bitirme noktasına gelmesi. Bizimde vatandaşlarımızdan büyük bir ricamız var. Hep beraber el ele verelim yerel esnafımıza sahip çıkalım. Unutmayalım onlar bizim mahalle ve sokaklarımızın güvencesi, ekonomimizin can damarıdır. Bu yüzdendir ki alış verişlerimizi yerel esnaflarımızdan yapalım onlara can suyu olalım" dedi. TEŞEKKÜR EDERİM Seçimlerde vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Akdemir, "Yerel esnaflarımızı ziyaret ederek vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettim. Bundan sonra esnafımızın her zaman yanındayız. Odamızın kapısı herkese açık her sıkıntıda istek ve taleplerinde kapımızı çalabilirler" şeklinde konuştu.

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