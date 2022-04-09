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Sokakları ve caddeleri gezdi

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:18
Sokakları ve caddeleri gezdi

Hane ziyaretlerinin yanı sıra beldenin sokak ve caddelerini gezen Ünal, vatandaşlar ile tek tek sohbet ediyor. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ünal, en kısa zamanda çözüme kavuşacağını belirtti. Vatandaşlar ile iç içe olmayı sevdiğini ifade eden Ünal, “Beldemizin sokaklarını caddelerini gezmeyi seviyorum. Böylelikle halkımızla iç içe hep yan yana oluyoruz. Onlarımız belediyemizden istek ve taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmak oldukça mutluluk verici bir şey. Onların huzurlu olması bizlerinde huzurlu olması demek. Yapmış olduğumuz hane ziyaretlerimize havaların ısınmasıyla beraber cadde ve sokakları da gezerek devam ediyoruz” dedi. 

Son Güncelleme: 08.04.2022 20:24
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