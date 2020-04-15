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Sokaklardan renkli görüntüler

YURDUMUZU da etkisi altına alan korona virüs salgınından en az etkilenin iller arasında yer alan Yozgat’ta, Sağlık Bakanlığı verilerine göre sadece 66 kişide virüs tespit edildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 03:56
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Sokaklardan renkli görüntüler

Karantina altına alınan 2 köyden Yozgat Merkeze bağlı Derbent köyünde karantina kaldırıldı, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünde ise karantina süresi uzatıldı. Mücadele kapsamında kurallara uymayan 370 kişiye 398 bin 804 lira para cezası uygulandı. Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde henüz korona virüse rastlanılmadı. Yozgat il genelinde ilk günlerin ardından yasaklara ve uyarılara genel olarak uyulduğu gözlendi. Alınan tedbirler ile birlikte objektiflere ilginç görüntüler de yansıdı. Sokak hayvanları işyerlerinin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulamayınca, belediyenin ve hayvan severlerin belirli bölgelere bıraktıkları yiyeceklerin yer aldığı alanları sığındı. Parklar, bahçeler, sokakla boş kaldı. Kuşlar, havuz başları mesken tuttu. Kimisi sokakta kitap okuyarak, kimisi sosyal mesafeyi koruyarak güneşin tadını çıkartmaya çalışırken objektiflere yakalandı.  (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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Sokaklardan Renkli Görüntüler
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