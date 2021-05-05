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Sokaklara kilit parke

SORGUN ilçesine bağlı Araplı Belediyesi, beldenin tüm sokaklarını kilit parke ile kaplıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:32
Sokaklara kilit parke

Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, belde içinde bulunan yol ve sokakların kilit parke döşenmesi ile çamurdan kurtulacağını söyledi. Ertuğrul, 10 bin metrekare kilit parke taşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderildiğini ifade ederek, "Bizden önce görev yapan belediye başkanı arkadaşlarımız beldemizin bazı yollarını yapmışlardı. Şimdi gelen bu 10 bin metrekare kilit parke taş ile beldemizin kalan yollarını kaplayacağız. Şu anda kilit parke taş için zemin düzeltmesi yapılıyor. 300 bin lira tutarındaki kilit parke taşın nakliyesini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız karşıladı. Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef'e yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. (aa)

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Sokaklara Kilit Parke
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