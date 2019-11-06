SOKAKLAR TEMiZLENDi

İyi bir çevre bilinci uyandırabilmek, doğaya saygılı olabilmenin farkındalığını kazandırabilmek üzere kollar sıvayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘Değerler kâğıtta, dosyada, raporda değil; sokaktadır’ sözünü ilham alarak sokağa çıktı. Okulun Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü öğretmen ve öğrencileri, doğa temizliği yaptı. Felsefe Öğretmeni Duygu Çiftçi, Tarih Öğretmeni Şadiye Pirinççi’nin öncülüğünde başlatılan doğayı temizleme seferberliğine mahalle halkı da katılım gösterdi. Okul Müdürü Mert Onur Akgül, uygulamadan dolayı duymuş olduğu memnuniyetin altını çizdi, öğrencilerin, toplumsal hayatımızdaki en büyük sorunlardan birisi olan çevre kirliliği ve doğanın yok olma tehlikesine karşı farkındalık yaratabilmek üzere hep birlikte böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ükgül, ‘’Demokrasi ve İnsan Hakları bilinci oluşturabilmenin en temel basamağı insanın kendisine ve çevresine duyması gereken değerdir. Bu yüzden yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin ders başarılarının yanında çevresindeki bitki ve hayvanlara saygılı, ekolojik sistemi koruyan bireyler olmasına azami ölçüde dikkat ediyoruz. Bu şekilde yetişen öğrencilerimizin gelecek yaşamları boyunca daha çok empati yaptıklarına tanık olmakla beraber bu öğrencilerimizin daha çok insan haklarına ve demokrasiye saygı duyduklarını görmekteyiz. Böyle anlamlı bir uygulamada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.