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SOKAKLAR ONLARIN OLDU

YOZGAT'ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kalırken, sokak hayvanları boş sokakları keyiflerince gezme imkanı buldu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:29
SOKAKLAR ONLARIN OLDU

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında, Cumartesi-Pazar günü uygulanan ve bugün sabah saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehir merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Şehrin en işlek yerlerinden trafiğin yoğun olduğu Lise Caddesi ile Meydan Yeri Caddesi boş kaldı, kısıtlamalara genel olarak uyulduğu görüldü. Ekmek fırınlarında kısıtlama öncesi yaşanan yoğunlukta yerini sakinliğe bıraktı. Cadde ve sokaklarda ambulans ve polis araçlarının uyarı sirenleri duyuldu. Kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, cenaze hizmetlerinde çalışanlar ve belediye temizlik işçileri de mesailerine devam etti. Sabah erken saatlerde cadde ve sokakların temizliği araç ve yaya trafiğinin olmaması nedeniyle rahat bir şekilde gerçekleştirildi.

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SOKAKLAR ONLARIN OLDU
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