Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110115
ALTIN
272.554
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.7726
EURO
6.4129

Sokaklar onlara emanet

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü’nde 15 günlük hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları törenle verildi.

Sokaklar onlara emanet

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü’nde 15 günlük hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları törenle verildi.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Sokaklar onlara emanet

Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Yozgat Valisi Kadir Çakır da katıldı. Bütün güvenlik gücü personelinin yeri geldiğinde canını ve malını bu ülkeye seve seve vereceğini bildiğini ifade eden Çakır, "Yozgat'ımızda bin 333 emniyet görevlilerimiz var. Bunun 111'i bekçilerimiz gerek il merkezimizde gerekse ilçe merkezimizde sorumluluk alanımızda görev yapmaktadır. Bütün sorumluluk alanımızda elimizden geldiğince bu şehrimizin asayişini, güvenliğini, namusunu, şerefini korumak zorundayız. Bu hepimizin üzerinde asli bir yüktür. Ben bu yük ve sorumluluğun altında ezilmeyeceğinizi biliyorum. Hepinizin bu sorumluluk sahibi olduğunuzu biliyorum. İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere müdür yardımcılarına, şube müdürlerine ve bütün polis teşkilatına başarılar diliyorum" dedi. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de toplum hayatında güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye iç güvenlik açısından jandarma ve emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için 24 saat çalışıp, emek verdiğini aktaran Esertürk, "Bu çalışma esnasında birçok arkadaşımız şehit olmakta, kanını dökmektedir. Teşkilatımız geçekten vatanını seven topraklarını seven, güzel seçilmiş meslektaşlarımızdan oluşmaktadır" diye konuştu. Esertürk, Yozgat'ta 111 mahalle bekçisi görev yaptığını hatırlattı, bunlardan 43'ünün il merkezinde, diğerlerinin ise ilçelerde görevli olduklarını bildirdi. Esertürk, mahalle bekçilerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla 15 günlük hizmet içi eğitimi verildiğini, personele sertifikalarını ve geçen ay içerisinde örnek davranışlarda bulunan 4 personeli ödüllendirmek üzere törenin düzenlendiğini anlattı. Konuşmaların ardından 15 günlük hizmet içi eğitimini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları ve görevinde başarı gösteren 4 polis memuruna da ödülleri verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sokaklar Onlara Emanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler Mersin yolcusu
Engelliler Mersin yolcusu
ZiRVE iSTANBUL’DA
ZiRVE iSTANBUL’DA
Isınmak isterken yakmışlar!
Isınmak isterken yakmışlar!
Altyapı çalışmalarına devam
Altyapı çalışmalarına devam
Fuhuş operasyonu
Fuhuş operasyonu
Vali Çakır, işçilerle buluştu
Vali Çakır, işçilerle buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim