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Yozgat
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Sokaklar boşaldı

Yozgat’ta sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı, güvenlik birimleri caddelerde önlem alırken, belediye çalışanları ıssız sokaklarda temizlik yaptı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:28
Sokaklar boşaldı

YOZGAT’ta yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığının, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Yozgat genelinde insan ve araç yoğunluğu yok denilecek noktaya geldi. Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi. Saat 20.00 itibarıyla esnaf, iş yerini kapatırken vatandaşlar da evlerine çekildi. Kısıtlama getirilen işletmeler denetlendi. Emniyet ekipleri, işletme sahipleri ve çalışanlarını uyararak, Covid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, saat 20.00'de faaliyetlerini sonlandırdıklarını, alınan kararlara saygılı olduklarını söyledi.  Yozgat Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlandığı 20.00'dan itibaren Yozgat sokaklarını boşalarak, kısıtlamaya uyup evlerine çekilmeleri nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı. Valilik resmi sosyal medya hesabından ‘’Alınan tedbirlere riayet eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz’’ denildi. 

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Sokaklar Boşaldı
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