SOKAK RÖPORTAJLARI

AHMET KALIN

Soru: Seyahat etmeyi sever misiniz?

Kalın: Hayır. Yani pek fazla seyahat etmiyorum.

Soru: Türkiye'de bir araştırma yapılmış ve Yozgatlılar otobüs seyahatinde en çok Ankara, Kırıkkale, Erzurum illerine gitmeyi tercih ediyor. Sizce neden buralara seyahat etmeyi tercih ediyorlar?

Kalın: İşsizlik neden oluyor. Burada imkânlar kısıtlı, yapılabilecek şeyler kısıtlı, gidilebilecek yerler kısıtlı. Orada daha fazla imkân var. Yapılabilecek daha fazla şey bulabiliyorlar. Bu yüzden oraları tercih ediyor olabilirler.



ELGÜN GULİYEV

Soru: Seyahat etmeyi sever misiniz?

GULİYEV, Seyahat etmeyi severim.

Soru: Seyahat etmek için hangi aracı tercih ediyorsunuz?

GULİYEV: Şahsi araç daha rahat olsa da imkânlardan dolayı otobüsü kullanıyorum. Burada öğrenciyim, Azerbaycan'dan geldim.

Soru: Hangi illere seyahat etmeyi seversiniz?

GULİYEV: Antalya, Bodrum, İstanbul, İzmir gibi illere seyahat etmeyi daha çok seviyorum. Oralar daha güzel.

Soru: Türkiye'de bir araştırma yapılmış ve Yozgatlılar otobüs seyahatinde en çok Ankara, Kırıkkale, Erzurum illerine gitmeyi tercih ediyor. Sizce neden buralara seyahat etmeyi tercih ediyorlar?

GULİYEV: Ben Yozgatlı değilim. Ama buraya geleli neredeyse 1 yıl oluyor. Mesela ben o tarafı değil de esasen daha büyük olan şehirleri; İstanbul, Antalya, Konya, İzmir, Bodrum gibi yerleri daha çok duydum. Oralara daha çok ilgim var. O yüzden oraları söyledim. Benim şahsi fikrim, oralara seyahat etmek isterim.



FAHRİ GÜLLÜ

Soru: Seyahat etmeyi sever misiniz?

GÜLLÜ: Evet, seyahat etmeyi severim. Sık sık seyahate çıkarım.

Soru: Seyahat etmek için hangi aracı tercih ediyorsunuz?

GÜLLÜ: Ağırlıklı olarak otomobil kullanmayı tercih ediyorum. Ama otomobil olmazsa otobüsü kullanıyorum.

Soru: Hangi illere seyahat etmeyi seversiniz?

GÜLLÜ: Ankara, Tekirdağ civarı, İzmir civarı yerlere seyahat etmeyi seviyorum.

Soru: Bir araştırma yapılmış ve Türkiye'de Yozgatlılar otobüs seyahatinde en çok Ankara, Kırıkkale, Erzurum illerine gitmeyi tercih ediyor. Sizce neden buralara seyahat etmeyi tercih ediyorlar?

GÜLLÜ: Erzurum'un insanı sıcakkanlı, o yüzden burayı tercih ediyor olabilirler. Başkent ise büyük bir şehir. Her şeye olanağı var. Bu civarda Kayseri ve Ankara'nın her şeye olanağı var. O yüzden Ankara'yı seviyor olabilirler.



HULİSİ BAŞKURT

Soru: Seyahat etmeyi sever misiniz?

BAŞKURT: Tabii ki seyahat etmeyi severim.

Soru: Seyahat etmek için hangi aracı tercih ediyorsunuz?

BAŞKURT: Seyahat ederken daha çok kişisel aracımı kullanıyorum.

Soru: Hangi illere seyahat etmeyi seversiniz?

BAŞKURT: Tatil beldelerine daha çok seyahat etmeyi seviyorum. Akdeniz, Ege gibi. Egeliyim zaten. Yazın, sahil gezmeyi, sahillere seyahat etmeyi çok seviyorum.

Soru: Türkiye'de bir araştırma yapılmış ve Yozgatlılar otobüs seyahatinde en çok Ankara, Kırıkkale, Erzurum illerine gitmeyi tercih ediyor. Sizce neden buralara seyahat etmeyi tercih ediyorlar?

BAŞKURT: O illeri tercih etmelerinin nedeni, daha büyük ve imkânlarının daha fazla olması olabilir.



MEHMET CAN TURAN

Soru: Seyahat etmeyi sever misiniz?

TURAN: Evet, severim.

Soru: Seyahat etmek için hangi aracı tercih ediyorsunuz?

TURAN: Seyahat ederken daha çok otomobili tercih ediyorum.

Soru: Hangi illere seyahat etmeyi seversiniz?

TURAN: Ben Karadeniz tarafını gezmeyi, Karadeniz turu yapmayı daha çok seviyorum.

Soru: Türkiye'de bir araştırma yapılmış ve Yozgatlılar otobüs seyahatinde en çok Ankara, Kırıkkale, Erzurum illerine gitmeyi tercih ediyor. Sizce neden buralara seyahat etmeyi tercih ediyorlar?

TURAN: Yozgat'ta iş sıkıntısı oluyor. Ekonomik nedenlerden yani iş için tercih ediyor olabilirler.